俳優の三浦翔平（37）が5日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。【写真】「綺麗な手！」三浦翔平のほっこり日常ショット投稿で「心と体を休めて、だいぶデトックスされました」とコメント。添えられた写真は、2つのワイングラスをバックに、左手薬指に指輪をはめた2人の手が写っている。妻で俳優・モデルの桐谷美玲（35）もこの数日前、自身のインスタグラムで、指輪がキラリと輝き、ワイングラスで乾杯する