◆米大リーグドジャース２―３カージナルス（４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場。９回に“超絶美守”を披露した。ヌートバーは左肋軟骨捻挫から復帰後３戦目。ロサンゼルス出身で“地元”ドジャースタジアムでの試合ということもあり、日本人の母・久美子さんらがスタンドから見