阪神・藤川球児監督が５日、同日の中日戦（バンテリンドーム）の前に取材に応じ、２０２７年からの導入が決まったセ・リーグのＤＨ制について言及した。「本当に大きな改革というか、大きな一歩を踏み出していただいたと思う」と歓迎の意向。「これからの野球界を見た時に素晴らしい決断。元プレーヤーとして、どちらがいいかというのは明白なので。野球がスリリングになる。元選手として、素晴らしいことをしていただいたとい