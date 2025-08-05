平幕・伯桜鵬（21＝伊勢ケ浜部屋）が5日、福井巡業で平幕・若元春（31＝荒汐部屋）や王鵬（25＝大嶽部屋）らと申し合い稽古を行った。7月の名古屋場所では東前頭4枚目で8勝し、今年初場所での再入幕後、4場所連続勝ち越し。秋場所（9月14日初日・両国国技館）の番付では3場所連続、自己最高位を更新することが確実視される。「勝ち越しとかよりも、千秋楽に優勝争いできる成績を残したい。目先の1勝も大事だけれど上に行ける相