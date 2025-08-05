阪神は5日、「ウル虎の夏2025」開催期間中に監督・コーチ・選手が着用したユニホームのチャリティオークションを開催することを発表した。6日の午前12時から15日の午後11時59分まで、阪神公式サイト内「チャリティオークション特設ページ」から入札できる。収益金は、一部の経費を除き、日本赤十字社兵庫県支部に贈呈し、国内外の災害救護や被災者支援などの活動に役立てられる。