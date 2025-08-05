おととし全国平均が時給1000円を超えた最低賃金。今回、過去最大63円の引き上げで、1118円となりました。愛知・岐阜・三重の2025年度の引き上げ額の目安も63円となりますが、愛知の場合、最低賃金は現在の1077円から1140円に。 【写真を見る】最低賃金引き上げで愛知は1140円に 名古屋のおにぎり店は「カツカツです」コメの価格高騰で打撃 最低賃金の引き上げに強い危機感を募らせているのが、名古屋市名東区にある おにぎり店。