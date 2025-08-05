西武戦に先発し7回1失点で5勝目を挙げた日本ハム・山崎＝エスコンフィールド日本ハムが3連勝。三回に下位打線の連打から好機をつくり、水谷、郡司の適時打と万波の2ランスクイズで一挙5点。四回にも水谷の適時打で加点した。山崎は7回1失点で5勝目。西武は武内が四回途中6失点と精彩を欠いた。3回日本ハム1死二、三塁、万波が三前にスクイズを決める＝エスコンフィールド