5日も静岡県内には熱中症アラートが発表され、軒並み30℃を超える猛暑となりました。災害級ともいえる暑さに、農畜産業にも影響が出ているようです。（高山 基彦 キャスター）「午前11時半前の静岡市です。温度計は39度と表示されています。日差しの強さもそうですが、風が熱風で立っているだけで汗が噴き出てきます」静岡県内は、5日も各地で気温が上がり、清水で38.1℃と、この観測地点では8月の観測史上最高となり