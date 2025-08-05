5日午後、静岡･富士市の住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。午後2時過ぎ。住宅の屋根から勢いよく噴き出す真っ赤な炎と立ち上る黒煙。これは、5日午後2時過ぎ、「富士川情報カメラ」が捉えた映像です。消防によりますと、5日午後2時過ぎ、富士市岩淵の住宅で「2階から煙が出ている」など付近の住民から消防に通報が相次ぎました。火は木造2階建て住宅を焼き、約2時間後に消し止められました