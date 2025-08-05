9月3日よりPrime Videoで独占配信される『セフレと恋人の境界線』。番組内で上映される短編映画のキャストとして、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎の出演が発表された。 参考：『366日』笑顔と幸せに満ちた感動のフィナーレ記憶を取り戻した遥斗が出した答え 本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴール