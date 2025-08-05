若い世代だけでなく、幅広い年齢層のあいだで人気の高い“美術館めぐり”。アートに触れ、感性を磨きたいと考えている人も多いのでは？国内にもたくさんの美術館がありますが、今回は香港で注目されているミュージアム「M＋」をご紹介。アートに詳しくなくても楽しむことができ、ショップで展開されているグッズもおしゃれだと話題になっているんです！香港の最先端おしゃれスポット「M＋」ミュージアムって？九龍エリアに位置する