大阪・関西万博公式キャラクターえほん『ミャクミャク ある日のおはなし』の関連グッズが「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア」限定で販売開始された。 えほん『ミャクミャク ある日のおはなし』のグッズ詳細 ポストカード、ポチ袋、型抜きステッカーの3種をラインアップし、絵本の世界観をそのままに、万博来場の特別な思い出を形にするアイテムとなっている。 DNPは2025年２月に大阪・関西