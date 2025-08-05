8月5日、B3の徳島ガンバロウズは、アルティーリ千葉から自由交渉選手リストに公示されていた鶴田美勇士と、2025－26シーズンにおける新規選手契約に合意したと発表した。 長野県出身で現在29歳の鶴田は、201センチ110キロのパワーフォワード兼センター。東海大学在籍中の2019年1月に京都ハンナリーズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たし、山形ワイヴァンズ