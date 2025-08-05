マルハニチロがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２７０億円から３００億円（前期比１．３％減）へ上方修正した。 売上高は１兆８００億円（前期比０．１％増）の従来見通しを据え置いたものの、第１四半期において、水産資源セグメントにおける北米スケソウダラの相場好転、コスト削減策の推進による収益改善や漁業の操業効率改善などが奏功。また、食材流通セグメントの欧州事業及び加