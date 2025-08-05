ボートレース江戸川の「第34回アサヒビールカップ」は5日、3日目が行われた。7Rでは折下寛法（51＝東京）が4コースから捲り差してシリーズ2勝目。6号艇で勝利した2日目1Rの3連単7万2420円に続き、このレースも同1万2540円と万舟券の立役者となった。「握った反応がいいし、2日目にペラを叩いて上向いた。自分向きの仕上がりになりました」と仕上がりも好感触。ここまで3〜6号艇を消化し、予選最終4日目は1R1号艇、8R2号艇の