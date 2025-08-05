大崎電気工業がこの日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を４５５億円から４６６億円（前年同期比４．８％増）へ、営業利益を１２億円から１５億円（同１３．３％減）へ、純利益を１億円から３億円（同４７．５％減）へ上方修正した。 国内でスマートメーターの販売が期初計画を上回っていることに加えて、英国向けのスマートメーター出荷が想定を上回る見通しで