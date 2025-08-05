現地時間8月4日、AP通信とシカゴ大学全米世論調査センター（NORC）が共同で発表した最新の世論調査によると、米国の成人の86%が日常的な食品価格にストレスを感じていると答えており、そのうち約半数が「主要なストレス源」としています。世論調査はまた、米トランプ政権が新たな関税を実施したことを背景に、米国民の生活コストに対する不安が高まり続けているとの見方を示しました。ほとんどの回答者は、より安いスーパーへのチ