カナミックネットワーク [東証Ｐ] が8月5日大引け後(17:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比13.3％増の11.6億円に伸びたが、通期計画の16億円に対する進捗率は72.6％となり、5年平均の71.5％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の4.3億円に伸