Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤ËÃæ¹ñÁ´¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ë20ËÜ¤Î¹ñºÝ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷Ï©Àþ¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤µ¤é¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯½é¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç¹ñºÝ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷Ï©Àþ¤¬137ËÜ¿·¤¿¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢½µ¤Ë274ÊØ°Ê¾å¤Î±ýÉüÊØ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÒÏ©¹½Â¤¤Ï¥¢¥¸¥¢¹ÒÏ©¡Ê65ËÜ¡Ë¡¢²¤½£¹ÒÏ©¡Ê52ËÜ¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ßÊª¹½Â¤¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú²ßÊª¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÀ½Â¤¶È²ßÊª¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¡¢¼«