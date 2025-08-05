阪神・藤川球児監督が５日の中日戦（バンテリン）の試合開始前に報道陣の取材に対応。前日４日のセ・リーグ理事会で、２０２７年シーズンからの「指名打者制度」の導入を決定したことを歓迎した。虎指揮官は「大きな改革、大きな一歩を踏み出して頂いた。選手を預かる身として、これからの野球界を考えれば素晴らしい決断になる」と笑顔。再来年を見据え、セ・各球団はＤＨ要員の獲得、育成などが重要な課題になってくるが「そ