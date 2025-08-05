浦山一栄（53＝東京）が5日、取手競輪場のF2「競輪公式投票CTC杯」の1Rを勝ち、デビューからの通算500勝を達成した。6月の高田真幸以来、65人目（男子60人目）の記録。93年8月21日の初出走から2825走目での達成となった。