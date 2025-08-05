日本航空（JAL）の新たなクレジットカード「JAL Luxury Card」の公式サイトがSNSで波紋を広げている。このサイト上に掲載された複数の画像に違和感を訴える声が続出し、生成AIで作成したのではないかとの指摘が相次いだ。JAL広報部は2025年8月5日の取材に対し、「生成AIで作成され、弊社HPで使用した一部画像に、誤解を招く表現がございました」として謝罪。「不自然に思われる画像」は全て取り下げ、新しい画像に差し替えたと説明