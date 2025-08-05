メーガン妃が異母妹サマンサ・マークルと新たな法廷闘争に臨むことになった。ＧＢニュースなどが先日、報じた。サマンサはメーガン妃とヘンリー王子が受けたオプラ・ウィンフリーとのインタビューやネットフリックスのドキュメンタリー番組での発言をめぐり、名誉棄損で訴訟を起こしていたが、２０２４年３月に敗訴していた。だがこのたび新たに訴訟を起こしたことが判明し、サマンサは９月９日にメーガン妃と法廷で?対決?す