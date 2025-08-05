イカロス出版株式会社は8月5日（火）、日本のフェリー・旅客船を紹介するムック本「にっぽん全国たのしい船旅 2025-2026」を発売した。価格は2,310円。 主要航路、時刻表、主要船舶など、国内で就航しているフェリー・旅客船を紹介するムック本。年刊本として毎年更新しており、今回は“2025-2026”の情報を網羅した最新版となる。 2025年に就航した最新フェリー「さんふらわあ かむい・ぴりか」や、釜