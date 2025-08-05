ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に販売中！ ブルボン「ブランチュール安納芋スイートポテト味」  発売日：2025年8月5日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス内容量：16個賞味期限：10カ月※一部コンビニエンスストアでお取り扱