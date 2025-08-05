スポーツ功労者の顕彰、表彰式を終え取材に応じるスノーボード女子の三木つばき＝5日、東京都千代田区文部科学省は5日、スポーツ功労者の顕彰、表彰式を東京都内で開き、3月のスノーボード世界選手権で二つのメダルを獲得した女子アルペン種目の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は「（来年の）ミラノ・コルティナ五輪はウインタースポーツの選手にとって一番の大舞台。皆さまの応援を胸に全力で戦う」と代表で謝辞を述べた。