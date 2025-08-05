東京都議会（定数１２７）の新任期がスタートし、都庁舎に隣接する議会棟の会派控室の改修工事が始まる。都議選で変わった会派勢力に合わせるためだ。改修は４年ごとの「恒例」で、２０２１年の前回選後は約９０００万円かかった。資材費や人件費が高騰する中、今回はどれほどの費用になるのか。（岡本立）会派控室は議会棟の５階にある。都によると、控室のスペースは議員１人につき２２平方メートルを目安に計算し、所属議員