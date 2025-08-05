「淡路島タコステ」では、2025年8月22日(金)・23日(土)の2日間にわたり、「第4回 淡路島岩屋夏まつり」を開催します。 淡路島タコステ「第4回 淡路島岩屋夏まつり」  日程：2025年8月22日(金)・23日(土)時間：各日17:00〜21:00会場：淡路島タコステ(兵庫県淡路市岩屋1414-27)入場料：無料主催：淡路島岩屋夏まつり実行委員会 「淡路島タコステ」では、2025年8月22日(金)・23日(土