警視庁などによりますと、きょう午後4時半すぎ、東京・豊島区の首都高中央環状外回り高松入口付近で「キャリアカーが燃えている。爆発もある」と通報がありました。警視庁によりますと、乗用車を5台ほど積んだキャリアカーが故障し、停車していたところ、そのキャリアカーをレッカー車で移動させようとした際に火が出たということです。消防車など15台が出動し消火活動を行っていますが、現在も延焼中です。現在までに、けが人など