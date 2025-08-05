東京・秋葉原エリアを管轄する警視庁万世橋警察署で、店舗事業者に万引き対策を教える講習会が行われました。東京・千代田区にある警視庁万世橋警察署ではきょう、全国万引犯罪防止機構などによる万引き対策の講習会が行われ、管内の店舗事業者およそ25人が参加しました。講習会では、「セルフレジ」が普及する中で、精算前と精算後の客の動線が交わらないようにしたり、店員が客に定期的に声をかけたりすることなどの重要性が呼び