ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ [東証Ｓ] が8月5日大引け後(17:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比2.1％増の74.4億円となり、通期計画の95億円に対する進捗率は78.4％に達し、5年平均の74.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.3％減の20.5億円に減る計算になる。