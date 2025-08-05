高校生がプログラミング言語を学び、ドローンの自動操縦に挑戦する講座が、4日から長崎大学で始まりました。 講座は高校生たちに最新の技術に触れてもらおうと、長崎大学と県教委が共催し、県内6つの高校から、あわせて13人が参加しました。 ロボット工学を専門とする山本 郁夫教授らの指導を受けながら、プログラミング言語「Python」と、それを活用してドローンを自動操縦する方法を学びます。 （参加