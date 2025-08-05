大阪大学などが開発した初の純国産量子コンピューターの稼働が始まり、2025年8月、大阪・関西万博で一般の来場者が「量子もつれ」の操作を実際に体験できるイベントが開かれる。量子コンピューターは、量子特有の物理現象「量子もつれ」を計算に応用することで、従来のスーパーコンピューターよりも超高速で計算ができるのが特徴。これまで不可能とされていた、光合成のメカニズムや宇宙誕生の謎の解明など、様々な分野での研究が