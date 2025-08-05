スヌーピーミュージアムは、2025年9月6日(土)より、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、展示も体験もさらにパワーアップします。 「ピーナッツ」誕生75周年展「ザ・スヌーピー展」世界のともだちになった犬。 会期：9月6日(土)〜2026年3月1日(日)●所在地： 東京都町田市鶴間3-1-4●開館時間： 平日10:00〜18:00、土日祝10:00〜19:00●休館日： 2025年8月26日(火)、2026年1月
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