ディズニープラスにて独占配信されるアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が、10月29日から配信されることが決定。あわせてメインキャラクターたちが描かれたペイオフビジュアルも公開された。【画像】キャラクターたちの魅力が凝縮されたOP映像からの先行カット本作は、ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪者たち＞の魅力にインスパイアされた