千鳥（大悟、ノブ）が出演するABCテレビ『相席食堂』（後11：40※時間変更の場合あり。関西ローカル）のきょう5日放送回は、昭和を彩ったスター俳優がゆかりの地を旅する「銀幕スター相席」を届ける。【動画】西田敏行さんになりきってゆかりの地を巡る松村邦洋福島県郡山市にやって来たのは、西田敏行さんのモノマネで現れた松村邦洋。郡山市が生んだ大スター・西田さんは19歳で役者デビューし、テレビや映画、舞台などで大