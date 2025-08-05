ビーチバレーボール界のニューヒロイン“のあまゆ”こと、菊地真結（24）と衣笠乃愛（23）が、4日発売の『週刊プレイボーイ』33＆34号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】42歳・深田恭子、『週プレ』表紙で衝撃カットともに小学生のころからバレーボールを始め、高校、大学と同じチームでプレー。現在プロとして活躍する一方、グラビアをはじめ、多岐にわたる活動を通じてビーチバレーの普及に務めている。そんな2人が