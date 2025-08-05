大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが5日、アウトサイドヒッター兼オポジットのサブリーナ・デジェズス・マシャド（29）の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ブラジル出身のマシャドは長年、母国のリーグで活躍。2024-25シーズンに自身初の海外挑戦をし、ポーランドのリーグでプレーした。また、2023年に行