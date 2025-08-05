大分県内に住む親族の30代女性会社員に対し、電話で脅迫したとして、42歳の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、大分市片島に住む職業不詳の男（42）です。 警察によりますと、男は今年7月30日午後４時半過ぎからおよそ1時間にわたり、大分県内に住む親族の30代女性会社員に電話をかけ、「お前の大事なものを壊す。家を焼く」などと脅迫した疑いがもたれています。 翌日、女性会社員が警察署を訪れて被害届を提出