俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第93回（6日）の場面カットが公開されている。【写真あり】相関図に異変…常連キャラが“消えた”!?前回は、嵩（北村匠海）の漫画が入選し、大喜びののぶ（今田美桜）。嵩はのぶの笑顔がうれしくてたまらない。そんな中、蘭子（河合優実）が仕事の都合で上京