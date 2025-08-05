パリ在住の元アナウンサー・中村江里子（56）が3日、自身のインスタグラムを更新。美脚あらわな自宅スタイルを披露した。【動画】「2度見しちゃいました」超ミニショーパンで美脚スタイルを披露した中村江里子中村は「南仏でしか着られないショートパンツ。サンダルは20数年前の@loewe なんと！家に1人っきり!!ダラダラ過ごそう」とつづり、服装について紹介している動画をアップした。この投稿にフォロワーからは「センス