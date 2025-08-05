大阪来てなキャンペーン実行委員会では、国内外から大阪を訪れる方々に、大阪の歴史・文化芸術、食、エンターテインメントなどの観光資源や都市魅力を通じて府内での滞在や周遊を楽しめるよう「大阪来てな！キャンペーン」を実施しています。 Top Chef in OSAKA 2025 ・実施期間：2025年 9月9日(火)〜14日(日)6日間 ランチ・ディナー2回/日・実施場所：ホテルニューオータニ大阪