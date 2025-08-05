女優の黒柳徹子（91）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。コーラスをやらなかった理由を明かした。この日のゲストは女優の小山明子。小山は自身がコーラス教室に通っているという話題から「徹子さんはおやりにならないの？」と質問した。黒柳は「私、コーラスはちょっとやったことない」と意外な回答。「私の声がちょっとみんなと違っててね。ちょっと学校で、音楽学校行った時にコーラスやっ