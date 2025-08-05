米女子ゴルフツアーのAIG全英女子オープンで日本女子6人目のメジャー制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）が8月5日、都内の日本記者クラブで会見に出席した。山下は英国から成田空港着の航空機で帰国後、その足で会場に到着した。ゴルフウエアを着用し、プレー中にお馴染みのお団子ヘアで会見。多くの報道陣を前に、「私がここに座っているのも、なんかちょっと不思議な感じなんですけど。凄く名誉でありがたいことだなと思い