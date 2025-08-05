中国料理 九龍は、『MONDE SELECTION 2025』に「冷凍白担々麺」を申請し、初挑戦で優秀品質金賞を受賞。 中国料理 九龍「冷凍白担々麺」  代表者： 山田 浩希本店所在地： 長野県松本市南原1-1-15 中国料理 九龍は、『MONDE SELECTION 2025』に「冷凍白担々麺」を申請し、初挑戦で優秀品質金賞を受賞しました。7月25日には、地元長野県の信濃毎日新聞が発行するフリーペーパーでも紹介されました