旧統一教会が明け渡しを求められている賃貸ビル＝5日、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の施設が入居する東京都渋谷区の賃貸ビルのオーナーが、教団に解散命令が出されたことで信頼関係が壊れたとして、物件からの退去などを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが5日、分かった。教団によると、解散命令を根拠に建物の明け渡しを求める訴訟は初めて。提訴は5月15日付。ビルは教団本部の向かいにあり、地上4階、