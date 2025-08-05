日本ハム６―１西武（パ・リーグ＝５日）――日本ハムの水谷が２打席連続適時打を放った。まずは三回無死一、三塁からカーブを左前へ運んで先取点をもたらし、５点リードの四回二死二塁の打席では右前打で追加点を挙げた。パイナップルのように結った髪形がきっかけとなり、一軍の春季キャンプ地である沖縄県名護市の観光施設「ナゴパイナップルパーク」からアンバサダーに任命され、この日はチームにパイナップルを差し入れて