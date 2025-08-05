阪神タイガースの森下翔太（24）が前半戦を終え、12球団トップの18回（前半戦終了時点）のお立ち台に上がった。前半戦全526試合で生まれたヒーローは335人。上位3人は、セ・リーグですでにマジックが点灯している阪神が占めた。トップの森下はリーグ2位の本塁打と打点（前半戦終了時点）でチームの勝ちに貢献してきた。後半戦が始まってすぐの7月27日に独占インタビューに応じ、打撃の技術的な部分や最も印象的だったお立ち台を語