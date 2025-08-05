備蓄米などのコメもAIを使えば甘くしっとり炊きあがる、およそ10万円の炊飯器が販売されます。きょう、パナソニックが公開した最新の炊飯器。最大の特徴は？パナソニック 担当者「新米はもちろん、古米でも美味しく炊ける技術」古米も美味しくなる秘密は、センサーとAIの活用です。水分量の少ない備蓄米を炊く場合にも自動で水分量を検知。AIが最適な圧力と火加減を調整することで、新米のように“ふっくら”と炊きあがるとい