歴史的な大発見です。これまで多くの謎に包まれてきた駿府城ですが、それをひも解く資料が、山梨県内で発見されました。専門家も大興奮するその資料とは？（高山 基彦 キャスター）「駿府城公園の一角には、現在も天守台の発掘現場があり、観光スポットの一つになっています。駿府城について歴史的な大発見があったんです」天下人・徳川家康が晩年を過ごした駿府城。しかし、度重なる火災で城内の建物の多くが焼失し、特に天